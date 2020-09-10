MasterChef'te bu akşam kim kazandı? 10 Eylül MasterChef MasterClass ödülünü kim kazandı?

MasterChef Türkiye yeni sezonunda tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta bireysel olarak oynanan MasterClass oyunları da yarışmacıların yeni teknikler ve beceriler kazanmasında önemli bir rol oynuyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef jüriliğinde yeni bir MasterClass alan yarışmacıları ödülü kazanmak için birbirleriyle mücadele etti. 10 Eylül MasterChef’te MasterClass oyununu kim kazandı?



MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef’in 10 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde yeni bir MasterClass oynandı. 3 aşamadan oluşan oyunun aşamalarını Somer Şef yarışmacılara anlattı. Menüde kabuklu deniz mahsulleri vardı. 3 şefin de ayrı ayrı bir MasterClass verdiği bölümde yarışmacılar şeflerin gösterdiği tarifleri uygulayarak onların yaptığına ne yakın tabağı yapmaya çalıştılar. İlk 16 yarışmacı Somer Şef’in hazırladığı tarifi hazırladı ve kazananlar ilk 8’e kaldı. İkinci aşamada Danilo Şef’in hazırladığı tarifi pişirmeye çalışan yarışmacılar arasından en iyi 4 tabak finale kaldı. Finalde Mehmet Şef’in tarifini pişirmeye çalışan yarışmacılardan birisi MasterClass’ı kazanacak. Oyunun galibi henüz belli olmadı.