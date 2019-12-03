MasterChef takım oyununu kim kazandı? 3 Kasım MasterChef eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef Türkiye yarışma programının 3 Arlık Salı günü yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım arasında takım oyunu oynandı. Vatandaşlar da ‘MasterChef takım oyununu kim kazandı?’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Yarışmanın yeni bölümü Engelsiz Yaşam Derneği’nde çekildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli bireyleri ziyaret eden yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Peki, MasterChefe eleme adayları kimler oldu? İşte yanıtı…

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 3 Aralık Salı günü yayınlanan bölümü Üsküdar Belediyesi bünyesindeki Engelsiz Yaşam Derneği’nde çekildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşları ziyaret eden yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Takım oyununda menüde Kestaneli Bal Kabağı Çorbası, Fırında Dana Rozbif, Keşkek, Kabak Pabucaki ve Haşhaşlı Şekerpare vardı. Takım oyunu 6 – 6 skorla beraberlikle sonuçlandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Eleme adayları henüz belli olmadı.