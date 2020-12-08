MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef 25 bin TL para ödülü kimin oldu?

Adım adım finale doğru yaklaşılan MasterChef Türkiye’de heyecan giderek artıyor! Yarışmanın 8 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar 25 bin TL değerindeki para ödülünü kazanmak için bireysel yeteneklerini ortaya koydu. Peki, MasterChef 25 bin TL değerindeki para ödülünü kim kazandı?



MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar arasında ödül oyunu oynandı. Bu hafta oynanan ödül oyununda şefler oyunun formatını değiştirdi. Buna göre yarışmacılar kura çekti ve kendilerine çıkan tatlıyı yaptı. Normalden farklı olarak yapılan yemekleri şefler değil diğer yarışmacılar tadımını yaptı. Ödül oyununu kazanan isim henüz belli olmadı.