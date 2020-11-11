MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım MasterChef hangi takım kazandı?
Birbirinden iddialı ve yetenekli isimlerin mücadele ettiği MasterChef ödül oyunu ile izleyicileri ekran başına kilitledi. 10 Kasım'a özel olarak yayınlanan bölümde Ulu Önder Atatürk unutulmadı. Günün menüsünde Atatürk'ün sevdiği yemekler vardı. 25 bin TL değerindeki büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar şefleri etkilemeye çalıştı. Peki, 10 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Ekranların sevilen yarışması MasterChef 10 Kasım ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüriliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada 10 Kasım’a özel olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Menüde; Etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helva vardı. Peki, MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yeni bir haftaya başlanan MasterChef’te kaptanlık oyununda sonra mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları arasında ödül oyunu oynandı. 10 Kasım’a özel olarak Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı. Şefler yarışmacılardan Atatürk’ün sevdiği yemekleri yapmasını istedi. Menüde; Etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helva vardı. Şeflerin yarışmacılara verdiği süre 1 saat oldu. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesinde şeflerin yaptığı tadım sonrası kazanan takım 3-2’lik skorla mavi takım oldu.