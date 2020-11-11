MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım MasterChef hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef 10 Kasım ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüriliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada 10 Kasım’a özel olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Menüde; Etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helva vardı. Peki, MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?



MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yeni bir haftaya başlanan MasterChef’te kaptanlık oyununda sonra mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları arasında ödül oyunu oynandı. 10 Kasım’a özel olarak Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı. Şefler yarışmacılardan Atatürk’ün sevdiği yemekleri yapmasını istedi. Menüde; Etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helva vardı. Şeflerin yarışmacılara verdiği süre 1 saat oldu. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesinde şeflerin yaptığı tadım sonrası kazanan takım 3-2’lik skorla mavi takım oldu.