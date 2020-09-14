MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımları belli oldu mu?

Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir haftaya başlayan yarışmada yarışmacılar kaptanlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Mavi takım kaptanlığını kazanmak için bireysel performans gösteren yarışmacılar en iyi tabağı yapabilmek için ter döktü. 14 Eylül MasterChef’te kaptanlar kim oldu? MasterChef mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları nasıl oldu?



MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme oyunu sonrası yeni bir haftaya başlanan MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyunu oynandı. Eleme oyununda Arem elendiği için kadroya yarışmacı Selin Aydın dahil edildi. Mavi takım kaptanlığı için yarışan yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Şefler yarışmacılara Oreo’yu ana malzeme kullanarak yapabilecekleri bir lezzet yapmalarını istedi. MasterChef’te kaptanlığı kazanan isim Furkan oldu. Furkan mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU MU?

Takımlar henüz belli olmadı.