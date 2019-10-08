MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef Türkiye haftanın takımları belli oldu
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ekim Pazartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye 25. bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele verdi. Performanslarını sergileyen yarışmacılardan ikisi kırmızı ve mavi takımın kaptanı oldu ve takımını kurdu. Gergin anların yaşandığı yarışmada Mustafa söylediği sözler yüzünden Mehmet Şef tarafından stüdyodan kovuldu. İşte 7 Ekim MasterChef haftanın takımları ve yaşananlar
MasterChef haftanın takımları belli oldu! Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin 7 Ekim Pazartesi yayınlanan 25. bölümünde yarışmacılar kaptanlık için yarıştılar. Yarışmacılar gözleme yaptı ve şeflerin puanlamasıyla kaptanlar belli oldu. Mustafa ise Mehmet Şef’i kızdırdı ve stüdyodan kovuldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte cevabı…
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
En lezzetli gözlemeyi yapan iki isim Cemre ve Yasin mavi takımın kaptanı olmak için finale kaldı. Cemre birinci seçildi ve mavi takımın kaptanı oldu. Cemre kaptanlığı kazandığı için kırmızı takımın kaptanını da belirleme hakkını elde etti. Cemre, kırmızı takım kaptanı olarak Eda’yı seçti.
MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU
Eda ve Cemre yarışmacılar arasından istedikleri isimlerle aynı takımda olmak için seçme yaptılar.
Kırmızı Takım: Kaptan Eda, Açelya, Alican, Mustafa, Suna, Ekin, F.Batuhan
Mavi Takım: Kaptan Cemre, Yekaterina, Güzide, Yasin, Murat, Batuhan, Rıfat
MUSTAFA’YA CEZA!
MasterChef Türkiye 25. bölümünde gergin anlar yaşandı. Mustafa Danilo, Mehmet ve Somer Şef’e “Arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemiyorum. Ben şunu merak ediyorum oradaki 3 gözleme de çıtır çıtır mı?” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Mehmet Şef sinirlenerek: “Sen kimsin ya? Çık dışarı. Bunu 2. kez yapıyorsun. Haddini bil” diyerek Mustafa’yı stüdyodan kovdu.
Şefler ortak karar vererek bu hafta Mustafa’nın dokunulmazlık oyunlarına katılamayacağını açıkladılar.