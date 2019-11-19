MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım MasterChef haftanın takımları belli oldu!

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yarışmayı takip edenler tarafından aratılmaya başladı. Tv8 ekranlarında yayın hayatına devam eden MasterChef Türkiye yarışma programı 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Yarşmanın 18 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Günün sonunda ise haftanın takımları belli oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte haftanın takımları

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 18 Kasım Pazartesi günü yayınlanan 49. bölümünde yarışmacılar kaptanlık için mücadele verdiler. Şefler yarışmacılardan Lahmacun yapmalarını istedi. Yarışmacılardan bazıları tavada, bazıları ise fırında Lahmacun yaptılar. Yarışmacılardan Alican en güzel Lahmacunu yaptığı için kaptanlık oyununu kazanan isim oldu ve mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU!

Kaptanlık oyununu Alican kazandığı için kırmızı takımın kaptanını da Alican belirledi. Alican kırmızı takımın kaptanı olarak Batuhan’ı seçti. Daha sonra Batuhan ve Alican sırasıyla takımlarını kurdular.

Mavi takım: Kaptan Alican, Cemre, Yasin, Ekin, Kıvanç

Kırmızı takım: Kaptan Batuhan, Güzide, Suna ve Rıfat