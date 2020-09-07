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  3. MasterChef kaptanlık oyunu kazananı kim oldu? 7 Eylül MasterChef'te kaptanlar kim oldu?
07 Eylül 2020 Pazartesi 22:40 | Son Güncelleme:

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı kim oldu? 7 Eylül MasterChef'te kaptanlar kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı kim oldu" 7 Eylül MasterChef'te kaptanlar kim oldu"

Tv8 ekranlarının uzun süreli yarışması MasterChef Türkiye kaptanlık oyunu ile yeni bir haftaya başladı. Geride bıraktığımı haftada elenen Gülşah'ın ardından yedek yarışmacılar arasında yer alan Arem kadroya dahil edildi. Mavi takımın kaptanlığı için bireysel performans gösteren yarışmacılar kıyasıya mücadele sergiledi. Peki, 7 Eylül MasterChef kaptanlık oyunun kim kazandı? MasterChef'te takımlar nasıl oldu?

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla Tv8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya jüriliğinde yayınlanan yarışmayı 7’den 70’e herkes severek takip ediyor. Yarışmanın 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar arasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takımın kaptanı ve haftanın takımlarını belirlemek üzere oynanan oyunda kıyasıya mücadele yaşandı. Peki, 7 Eylül MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 7 Eylül Pazartesi günü yayınlanan haftanın ilk bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takımın kaptanlığı için bireysel performans gösteren yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele hakim oldu. Şefler yarışmacılardan Türk Mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Menemen yapmasını istedi. Oyun sırasında ise “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?” sorusu yeniden gündeme geldi. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF’TE HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLDU?

Kaptanlık oyununun galibi belli olmadığı için takımlar da belli olmadı. Mavi takım ve kırmızı takım kaptanı sırayla bir isim seçerek takımları oluşturacaklar.

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