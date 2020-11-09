MasterChef kaptanları kimler oldu? 9 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef’te haftanın takımları ve kaptanları belli oluyor. Haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyunu ile izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye’de yarışmacılar mavi takımın kaptanı olmak için bireysel performans gösterdi. Kaptanlık oyununda yarışmacılardan Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan Çiğköfte yapmaları istendi. Peki, Bu hafta MasterChef kaptanları kimler oldu?



MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın kaptanının belirlendiği MasterChef’te yarışmacılar arasında kaptanlık mücadelesi yaşandı. Eleme oyununda Furkan’ın elenmesi üzerine bir kişinin daha eksildiği kadro ile yeni bir haftaya başlandı. Şefler yarışmacılardan Çiğ köfte yoğurmasını istedi. Kıyasıya mücadelenin galibi Esra oldu. Kaptanlık oyununu kazanan Esra mavi takımın kaptanı oldu.