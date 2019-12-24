MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef'te potada kimler var?

MasterChef 2019’un finali için geri sayım başladı! Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de sona kalan 4 yarışmacı arasında oynanan final haftasında heyecan dolu anlar yaşanıyor. Haftanın ilk eleme adayı Pazartesi günü yayınlanan bölümde Ekin olmuştu. Alican, Güzide ve Cemre arasından bir ismi daha eleme potasına göndermek üzere 3 oyun oynandı. Şeflerin puanlaması sonucu en az puanı toplayan yarışmacı ise haftanın ikinci eleme adayı oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, potada kimler var? İşte cevabı…

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmanın 24 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde ikinci eleme adayını belirlemek üzere 3 oyun oynandı. Şefler her oyun için 10 üzerinden puanlamalarda bulundu. Alican, Cemre ve Güzide arasında oynanan 3 oyun toplamında en az puanı alan yarışmacı eleme potasına gidecek. Yarışmacılar ilk oyunda Hünkar Beğendi yemeğini yaptılar. İlk oyun sonunda Cemre 16, Alican 20, Güzide 19 puan aldı. İkinci oyunda yarışmacılardan Sarımsak ile birlikte bir yemek yapmalarını istediler. İkinci oyunda toplamda Cemre 37, Alican 38, Güzide 36 puana ulaştı. Son oyun şu anda oynanıyor. Eleme adayı belli olur olmaz haberimize eklenecektir.