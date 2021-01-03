MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? 3 Ocak MasterChef finali canlı izle!

Türkiye’nin heyecanla takip ettiği MasterChef 2020 birincisi bu akşam belli oluyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların katılımıyla uzun bir sezonu geride bırakan MasterChef Türkiye’de sona gelindi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde Tv8’de yayınlanan yarışmanın 3 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Barbaros ve Serhat arasında final mücadelesi yaşanıyor. Tüm Türkiye’nin merak ettiği “MasterChef 2020 şampiyonu kim olacak?” sorusu bu akşam yanıt bulacak.



MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

7’den 70’e bütün Türkiye’nin heyecanla takip ettiği 2020 MasterChef birincisi bu akşam belli oluyor. Yüzlerce yemeğin pişirildiği, her hafta farklı bir adrese ziyaretlerin edildiği MasterChef Türkiye’nin sonuna gelindi. Yine birbirinden yetenekli ve iddialı yarışmacıların yer aldığı programda finale kalan 2 isim Barbaros ve Serhat oldu. İlk olarak 2 Ocak Cumartesi günü başlayan final turunda Barbaros 69, Serhat ise 66 puan aldı.

MasterChef Türkiye finalinin 2. turu ise 3 Ocak Pazar akşamı yeniden izleyici karşısına çıktı. Barbaros ve Serhat’ın hünerlerini sergilediği mücadele şu anda devam ediyor. Aşağıdaki linkten yarışmayı canlı olarak seyredebilirsiniz.