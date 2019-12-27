MasterChef final ödülü ne kadar? 2019 MasterChef final bölümü ne zaman, hangi gün?

MasterChef final ödülü ne kadar? sorusu yarışmayı yakından takip eden kişiler tarafından aratılıyor. Ekranların sevilen, heyecanlı yarışma programı MasterChef Türkiye’de final haftası oynanıyor. Final haftasında Cemre, Ekin, Alican ve Güzide mücadele ediyor. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği final bölümü ile ilgili açıklamayı Somer Şef duyurdu. MasterChef final bölümü ne zaman, hangi gün? sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor

2019 MASTERCHEF FİNAL ÖDÜLÜ NE KADAR?

MasterChef Türkiye 2019’un final ödülü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl birinci olan isim 100 bin TL kazanmıştı. Bu yıl da ödülün 100 bin TL olacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

MasterChef Türkiye 2019 finali için geri sayım başladı. 27 Aralık Cuma günü Ekin, Güzizde ve Alican arasında oynanan oyun sonucunda 1 kişi elenecek ve kalan 3 yarışmacı ile 28 Aralık Cumartesi günü yarı final oynanacak. Toplamda 3 oyun oynanacak ve şefler tarafından puanlama yapılacak. 3 oyun sonu en az puanı alan yarışmacı elenecek ve 2 yarışmacı ile final oynanacak. MasterChef 2019’un final bölümü 29 Aralık Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynanacak. Final bölümünde yine 3 oyun oynanacak. Günün sonunda en fazla puanı alan yarışmacı MasterChef’in şampiyonu olacak.