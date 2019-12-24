MasterChef final ne zaman, hangi gün? Somer Şef MasterChef final gününü açıkladı!

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’te final haftası başladı. Yarışmayı sevenler ve takip edenler ‘MasterChef finali ne zaman?’ sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Yarışmanın 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere 3 oyun oynandı. 3 oyun sonucunda en az puanı alan Ekin ilk eleme adayı oldu. Somer Şef yarışmacılara final haftası programını açıkladı. Peki, 2019 MasterChef finali hangi gün, ne zaman oynanacak? Cevabı haberimizde!

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

MasterChef 2019’un büyük final bölümü için geri sayım başladı. Yarışmanın final haftası sona kalan 4 finalist Alican, Ekin, Güzide ve Cemre ile birlikte başladı. Yarışmacnın 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Somer Şef final haftası programını yarışmacılara açıkladı. Buna göre ilk olarak Pazartesi, Salı ve Perşembe günü eleme adaylarını belirlemek üzere oyunlar oynanacak. Bu günlerde 3 oyun oynanacak ve her oyun için şefler tarafından puanlama yapılacak. En az puanı toplayan yarışmacı eleme potasına gidecek.

Cuma günü 3 eleme adayı arasında eleme oyunu oynanacak ve en az puanı alan yarışmacı MasterChef’e veda edecek. Cumartesi günü kalan 3 eleme adayı ile yine 3 oyun oynanacak ve en az puanı alan yarışmacı MasterChef’ten elenecek. MasterChef 2019’un final bölümü 29 Aralık Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynanacak. Final bölümünde yine 3 oyun oynanacak. Günün sonunda en fazla puanı alan yarışmacı MasterChef’in şampiyonu olacak.