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  • MasterChef Eray Aksungur yarışmadan elendiği gün dedesini kaybetti
22 Aralık 2020 Salı 09:34 | Son Güncelleme:

MasterChef Eray Aksungur yarışmadan elendiği gün dedesini kaybetti

MasterChef Eray Aksungur yarışmadan elendiği gün dedesini kaybetti

TV8 ekranlarının en popüler programı olan Masterchef Türkiye yarışmasında boy gösteren Eray Aksungur, final dörtlüsü arasına giremedi ve 5'inci olarak yarışmaya veda etti. Ancak Eray Aksungur MasterChef yarışmasına veda ettiği gün acı haber aldı. Dedesi vefat eden Eray Aksungur sosyal medya hesabından aldığı kötü haberi duyurdu.

MasterChef Türkiye'de büyük ödül için kıyasıya rekabet devam ederken yarışmada son 4 finalist arasına kalamayan Eray Aksungur, yarışmaya veda etti. 5'inci olarak MasterChef Türkiye macerasını noktalayan Eray Aksungur, şeflere sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Şef de gözyaşlarına hakim olamazken Eray Aksungur elendiği gün acı bir haber aldı.

ERAY AKSUNGUR ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Dedesinin vefat haberini alan Eray Aksungur, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Eray, paylaşımında 'Arkadaşlar Masterchef mücadelemde bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim gönül isterdi ki uzunca şeyler yazmak fakat canım annemin babası kıymetli dedemi kaybettiğim haberini bu akşam aldım başımız sağ olsun' ifadelerini kullandı.

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