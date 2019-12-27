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MasterChef Ekin kimdir? Ekin Eylem Ulaş nereli, kaç yaşında?

MasterChef Ekin kimdir" Ekin Eylem Ulaş nereli, kaç yaşında"

MasterChef’in son 4’e kalan finalistlerinden birisi olan Ekin Eylem Ulaş’ın hayatı aratılmaya başladı. MasterChef Ekin kimdir? sorusunu aratan binlerce kişi sevilen yarışmacının hayatını merak ediyor. Sosyal medyada da binlerce hayrana sahip olan yarışmacı şefler tarafından da çok seviliyor. Peki, Ekin Eylem Ulaş nereli, kaç yaşında? İşte cevabı…

MasterChef Ekin kimdir? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. MasterChef Türkiye’nin sevilen yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş  izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarışmada final haftasına kadar gelen Ulaş ilk 4’e kalmayı başardı. Zaman zaman şeflerin ağır eleştirisine maruz kalsa da başarılı bir performans sergileyen yarışmacı herkesin beğenisini kazandı. Ekin Eylem Ulaş nereli, kaç yaşında? İşte sevilen yarışmacının hayatı…

MASTERCHEF EKİN KİMDİR, NERELİ?

MasterChef’in sevilen yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş 1988 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Ekin Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

 


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