MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef’te haftanın eleme adayları merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin 26 Kasım Salı günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele verdiler. Gaziantep’te çekilen bölümde şefler yarışmacılardan Gaziantep lezzetlerini yapmalarını istedi. Kırmızı ve mavi takım arasında gerçekleşen oyunda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte cevabı…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 26 Kasım Salı günü yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Gaziantep’te çekilen bölümde yarışmanın çok özel konukları vardı. Yarışmaya Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in ünlü restoran sahipleri ve Gaziantep Spor Kulübü Başkanı ve futbolcuları konuk oldu. Menüde Dövmeli Alaca Çorbası, Zeytin Böreği, Ayvalı Ekşili Taraklık, Firik Pilavı ve Astarlı Sütlaç vardı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu.

26 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme adayları henüz belli olmadı. Yarışma şu anda devam ediyor.