Masterchef Cemre kimdir, nereli? Masterchef Cemre Uyanık kaç yaşında?

Masterchef Cemre kimdir, nereli? sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'in bitmesine çoz az bir zaman kala sona kalan yarışmacılar da merak ediliyor. Cemre Uyanık, Masterchef yarışmasının öne çıkan isimlerinden. Cemre, yarışmanın başladığı günden bu yana yaptığı yemekler ile ön plana çıkıyor. İzleyiciler Masterchef Cemre kimdir, nereli? merak ediyor. İşte yanıtı..

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.