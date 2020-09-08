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  3. MasterChef Barbaros'un eski halini görenler şoke oldu! Yok böyle değişim
08 Eylül 2020 Salı 11:25 | Son Güncelleme:

MasterChef Barbaros'un eski halini görenler şoke oldu! Yok böyle değişim

MasterChef Barbaros'un eski halini görenler şoke oldu! Yok böyle değişim

MasterChef Türkiye 2020 kadrosunda yer alan Barbaros Yoloğlu yorumları, tavırları ve yaptığı yemeklerle ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. MasterChef Barbaros'un eski halini görenler şoke oldu. Görenleri şaşkına çeviren cinsten değişim geçiren Barbaros 'Yok böyle değişim' dedirtti. Sosyal medyayı sallayan fotoğrafları görenler gözlerine inanamadı.

MasterChef Barbaros'un eski halini görenler şoke oldu. Yok böyle değişim dedirten MasterChef Barbaros'un eski fotoğraflarını görenler tanımakla güçlük çekti. Yarışmaya Bodrum’dan katılan olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. MasterChef Barbaros'un yıllar içindeki değişimine inanamayacaksınız...

MASTERCHEF BARBAROS'UN ŞAŞKINA ÇEVİREN FOTOĞRAFLARI...

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Yarışmaya Bodrum’dan katılan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğini belirtti.

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