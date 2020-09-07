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  3. MasterChef Arem kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli?
07 Eylül 2020 Pazartesi 10:06 | Son Güncelleme:

MasterChef Arem kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Arem kimdir" Arem Yüce kaç yaşında ve nereli"

MasterChef Türkiye'ye bu hafta dahil olan isim Arem oldu. Düellolarda elenen ve kadroya giremeyen MasterChef Arem, Gülşah elendikten sonra yeniden kadroya dahil oldu. MasterChef Arem ile ilgili aramalar da yoğunlaştı. 22 yaşında ve işletmeci olan Arem, aslen Diyarbakırlı.

MasterChef Arem, elenen yarışmacı sonrasında yarışmaya dahil oldu. Arem, düellolarda elenerek, kadroya giremeyen yarışmacılar arasında yer almıştı. MasterChef'in yeni bölüm fragmanında görülen MasterChef Arem ile ilgili aramalar da hız kazandı. Peki, MasterChef Arem kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF AREM KİMDİR?

MasterChef 2020 Arem Yüce 22 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılıyor. Arem Yüce işletmecilik yapıyor. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı.

Arem Yüce, üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarışmış ve birinci olmuştu. MasterChef Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğini ifade etmişti.

Arem ne demek, ne anlama geliyor? Arem isminin manası nedir?
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