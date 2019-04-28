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  3. Marina Testino isimli sosyal medya fenomeni, 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!

Marina Testino isimli sosyal medya fenomeni, 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!

Marina Testino isimli sosyal medya fenomeni, 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!

Marina Testino isimli sosyal medya fenomeni, tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için iki ay boyunca aynı kıyafetlerle dışarıya çıktı.

Marina Testino tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için bir proje başlattı.

Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor! - Sayfa 10

Kırmızı renk bir takım elbiseyi 2 ay boyunca giyerek aslında düşündüğümüz kadar kıyafete ihtiyacımız olmadığını herkese kanıtladı.

Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor! - Sayfa 11

Marina, her gün fotoğraf çekerek kıyafetinin her türlü ortama uyduğundan da emin oldu.  

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