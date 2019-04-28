Marina Testino isimli sosyal medya fenomeni, 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
Marina Testino isimli sosyal medya fenomeni, tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için iki ay boyunca aynı kıyafetlerle dışarıya çıktı.
Marina Testino tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için bir proje başlattı.
Kırmızı renk bir takım elbiseyi 2 ay boyunca giyerek aslında düşündüğümüz kadar kıyafete ihtiyacımız olmadığını herkese kanıtladı.
Marina, her gün fotoğraf çekerek kıyafetinin her türlü ortama uyduğundan da emin oldu.