Marina Testino isimli sosyal medya fenomeni, 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!

Marina Testino tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için bir proje başlattı.

Kırmızı renk bir takım elbiseyi 2 ay boyunca giyerek aslında düşündüğümüz kadar kıyafete ihtiyacımız olmadığını herkese kanıtladı.

Marina, her gün fotoğraf çekerek kıyafetinin her türlü ortama uyduğundan da emin oldu.