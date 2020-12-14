Maria ile Mustafa dizisinden beklenen final kararı geldi!

Henüz 15. bölümü yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinden erken final kararı çıktı. Pazar akşamları Atv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May’in paylaştığı Maria ile Mustafa dizisi 17. bölümü ile ekranlara veda edecek.



Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Brezilyalı oyuncu Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin başrolünü oynadığı dizi ekibi bir hafta sonra İstanbul'a dönecek.