Maria ile Mustafa dizisinde işler yolunda gitmiyor!

Atv’nin Gençliğim Evyah dizisinden sonra Maria ile Mustafa dizisinin de tutmadığı düşünülüyor. Bugün final yapacak olan Gençliğim Eyvah’tan sonra, Hilmi Cem İntepe ve Jessica May’in başrolündeki Maria ile Mustafa dizisi için de işler hiç yolunda görünmüyor. Maria ile Mustafa'nın da reyting rekabetinde sınıfta kalacağı düşünülüyor.

Pazar akşamı yayınlanan ve karşısında Arıza ve Tövbeler Olsun dışında güçlü bir rakip de olmamasına rağmen çok düşük reytingler alan Maria ile Mustafa dizisinin durumu kötü…

Sadece totalde 3’lü reytingleri bulan dizi, AB’de çok düştü, ABC1’de de hiç iyi durumda değil. Yani dizinin biletinin kesilmesinin uzun sürmeyeceği düşünülüyor.

Arıza dizisi ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. Tüm kategorilerde izleyiciyi yakalayan dizi 5’li reytinglerin üzerinde ve tüm kategorilerde MasterChef Türkiye’den sonra ikinci konumda… Arıza, geçen sezon Savaşçı dizisinin elde ettiğinde bile iyi noktada duruyor.

4 Ekim Pazar akşamı yayınlanan ve ilk 10’a girin programlar şöyle: