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  3. Mahsun Kırmızıgül paylaştı: Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler...
16 Haziran 2020 Salı 10:10 | Son Güncelleme:

Mahsun Kırmızıgül paylaştı: Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler...

Mahsun Kırmızıgül paylaştı: Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler...

Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşıma imza attı. Fotoğrafta yer alan Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın ve Nalan gibi isimlerin yıllar öncesine ait halleri sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerden olan ünlü sinemacı ve türkücü Mahsun Kırmızıgül, bu defa takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın, Nalan'ın da yer aldığı ve yıllar önce çekilen fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

"DEMET AKALIN'IN EN GARİBAN OLDUĞU DÖNEMLER"

Kırmızıgül paylaşımına, "Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı, müzik yapmayı özledim" notunu yazdı.

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