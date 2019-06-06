Mahkemeden Ceceli'ye ret

Neslihan Keskin

Şarkıcı Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı resepsiyonuna gidip kapıdan alınmadan geri döndürülenler arasında kendisi ve eşinin de olduğu yönünde açıklama yaptıkları iddiasıyla Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu hakkında korunma kararı istedi. Mahkeme, olayda herhangi bir kanun ihlali olmadığı gerekçesiyle korunma talebini reddetti.