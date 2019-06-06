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06 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 08:00

Mahkemeden Ceceli'ye ret

Mahkemeden Ceceli'ye ret

Şarkıcı Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı resepsiyonuna gidip kapıdan alınmadan geri döndürülenler arasında kendisi ve eşinin de olduğu yönünde açıklama yaptıkları iddiasıyla Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu hakkında korunma kararı istedi.

 Neslihan Keskin

Şarkıcı Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı resepsiyonuna gidip kapıdan alınmadan geri döndürülenler arasında kendisi ve eşinin de olduğu yönünde açıklama yaptıkları iddiasıyla Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu hakkında korunma kararı istedi. Mahkeme, olayda herhangi bir kanun ihlali olmadığı gerekçesiyle korunma talebini reddetti. 

 

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