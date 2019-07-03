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'Mahalleden arkadaşlar' güldürecek

'Mahalleden arkadaşlar' güldürecek

Nurgül Yeşilçay, ikinci kez komedi filminde! En son Gülperi dizisinde rol alan Yeşilçay, 90’ları anlatan ‘Mahalleden Arkadaşlar’da kamera karşısına geçecek. 

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez vizyonda güldürecek. Oyuncu, ‘Kardeş Payı’, ‘Düğün Dernek’, ‘İşler Güçler’, ‘Çalgı Çengi’ gibi yapımların senaristi ve yönetmeni ve Selçuk Aydemir’in kitabından uyarlanacak olan ‘Mahalleden Arkadaşlar’ın filminde kamera karşısına geçecek.

Yapımda Aydemir’in annesi İlknur’u Nurgül Yeşilçay canlandırırken, babası Ekrem’i ise Alper Kul oynayacak. Film, tabletlerin, akıllı telefonların olmadığı, çocukların ‘çocuk’ olduğu, ‘çocuk gibi’ oynadığı, gerçek arkadaşlığın keşfinin vurgulandığı 90’lı yılların mahalle kültürünü anlatıyor. Yeşilçam tadında çekilecek olan yapımda Murat Akkoyun’lu ve Yılmaz Gruda gibi isimlerde kamera karşısına geçecek. Çekimleri Tuzla’da yapılan filmin yeni sezonda vizyonda olması bekleniyor.

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