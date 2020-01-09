Madonna'dan Ersoy Dinç'e Amerika daveti

1980'lerden beri “Popun Kraliçesi” olarak anılan Madonna, Türk tasarımı bir yüzük aldı. Ece Şirin'in tasarımlarını yaptığı Türk markası Bee Goddess'tan Sirius Yıldızı yüzüğünü seçerek parmağına takan Madonna, 'Gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius Yıldızı'nı seçtim, ben de her daim parlamalıyım' diyerek takısına olan sevgisinden bahsetti.

ŞAKA MI YAPIYORLAR?

Öte yandan Madonna, Almanya’da yaşayan Türk müzisyen Ersoy Dinç'in 2017 yılında bestelediği “Ben de İnsanım” şarkısının remix melodisine talip oldu. Dünyaca ünlü stardan gelen mesajla şoke olan Ersoy Dinç, “Madonna’nın sayfasından benim ınstagramıma mesaj geldi. Başta inanmadım. Fake hesap olabilir diye düşündüm. Sonra sayfayı inceleyince orijinal olduğunu gördüm. Hatta onlara ‘Bu bir şaka mı?’ diye yazdım. Bana ‘Rahat olabilirsin. Biz Madonna’nın ekibiyiz. Bu numaradan bize ulaşabilirsin” diye cevap attılar” dedi.

TANIŞMAK İSTİYOR

Fantezi müzik sanatçısı Ersoy Dinç olayı şöyle anlattı: “Madonna’nın ekibinden Richard diye biri beni aradı. ‘Ben de İnsanım’ isimli şarkımın melodisine talip olduklarını söylediler. Bunu Madonna’nın oriental bir müzik projesinde kullanmak istediklerini söylediler. ‘Madonna Hanım ile tanışabilir miyim?’ diye sordum. ‘Tabii ki gelince tanışabilirsiniz’ dediler.”