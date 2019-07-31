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  3. Lüks hayatımızı Mustafa Denizli karşılıyor

Lüks hayatımızı Mustafa Denizli karşılıyor

Lüks hayatımızı Mustafa Denizli karşılıyor

Denizli’nin damadı Abdullah Burnaz, eski eşi Özlem Altay'ın 'Nafaka ödemiyor lüks içinde yaşıyor' diyerek açtığı davada 'Masraflarımı kayınpeder karşılıyor' dedi.

Neslihan KESKİN 

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli’nin damadı mimar Abdullah Burnaz’ın, 9 yıl önce boşandığı Özlem Altay’a açtığı 1 milyon 300 bin TL’lik çocuk mallarının korunması ve 2 bin TL’lik nafakanın iptali davası mahkeme tarafından reddedildi.

Disneyland’da tatil yapıyor

Duruşmada Özlem Altay, "Davacı lüks bir yaşam sürüyor. Burmaz Miami’de ve Disneyland’de lüks tatil yapmıştır. Dava reddedilsin” dedi. Mimar Burnaz ise “Yaşamış olduğum hayat kayınpederim  tarafından karşılanmaktadır" dedi. Mahkeme Burnaz’ın nafakanın iptaline ilişkin açtığı davayı çocuk mallarının korunması davasında kötü niyet olmadığını belirterek, Abdullah Burnaz’ın açtığı davayı reddetti. 

 

 

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