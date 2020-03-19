Londra'da yaşayan Esra Akkaya, koronavirüs korkusu yüzünden son uçakla Türkiye'ye geldi

Uzun bir süre önce Londra'ya yerleşen burada yaşamaya başlayan Esra Akkaya, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için ailesiyle Türkiye'ye döndü. Son uçakla ülkeye dönen Akkaya, yaşadığı süreci ve oğlunun okuluyla ilgili merak edilenleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu İngiltere'den Türkiye'ye son uçakla gelebildiğini söyledi

SON UÇAKLA ÜLKEYE DÖNDÜLER

Oğlu ve annesiyle Türkiye'ye gelen oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi: "Son uçakla gelebildik. En önemlisi annemi getirebildim. Herkes 'Oğlunun okulu ne oldu?' diyor. Can'ın okuluna yazı yazdım, dedim ki 'Benim annem var ve ülkem kapıları kapatacak. Annemi götürmem gerekiyor' Onlar da anlayışla karşıladı."

KENDİLERİNİ KARANTİNAYA ALDILAR

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın yurt dışından dönen vatandaşların kendilerini evlerinde izole etmesi gerektiği yönündeki çağrısına uyan Akkaya, annesi ve oğluyla 14 gün boyunca evden çıkmayarak kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi. Akkaya'nın annesi ise oluşabilecek tüm hastalıkların önüne geçebilmek için evini dip bucak temizleyerek dezenfekte etti.