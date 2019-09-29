Londra'da yaşam Gülşen'e pahalıya patladı!

Londra'da kiraladıkları ev için aylık 15 bin lira ödeyen çift, Azur’un okuluna ise 75 bin liralık yıllık ücretini peşin ödedi.

'YARDIMCIMIZ BİLE YOK' DEMİŞTİ...

Oğullarının eğitim hayatına Londra’da başlamasına karar veren çift şu açıklamayı yapmıştı; Azur 2.5 yaşında. Orada olduğumuz dönemlerde de birkaç saat onun aktivite yapabileceği, kendi iyi hissedeceği, gelişeceği ve yaşıtlarının olduğu yerlerde zaman geçiriyor.Hatta oraya da dadısız gidiyor. Yardımcımız bile yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz. İstanbul’a oranla orada daha fazla vakit geçiriyoruz Azur’la...