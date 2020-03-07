Lider Şahin Didem Soydan'ı çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin 2017’de popçu İrem Derici ile aşk yaşamış, ayrılık sonrası adı 2014 Türkiye Güzeli Cansu Melis Karakuş ile anılmıştı. Geçen yaz da manken Didem Soydan ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Fakat bu ilişki de uzun sürmedi. Sevgililerin yolları ayrıldı.

BURCU BİNİCİ İLE YAKALANDI

Aşk acısını çabuk atlatan Lider Şahin, önceki gün gecelerde Burcu Binici ile yakalandı. Sürpriz çiftin aşk yaşadığı ileri sürülürken, konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.