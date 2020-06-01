Lezzet Düşkünleri yeni yarışmacıları Berna ve Tuğba kim? Lezzet Düşkünleri Berna Okul, Tuğba Okul kaç yaşında?

Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelen Lezzet Düşkünleri'nde yeni hafta başladı. Yarışmada 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta elenen takımın yerine yeni isimler geldi. Lezzet Düşkünleri yeni yarışmacılarının kim olduğu araştırılıyor. İzleyicilerin araştırdığı Lezzet Düşkünleri yeni yarışmacıları Berna ve Tuğba hakkında merak edilenler haberimizde...

LEZZET DÜŞKÜNLERİ BERNA OKUL KİMDİR?

Lezzet Düşkünleri yeni yarışmacısı Berna Okul, Alanya'da dünyaya geldi. 24 yaşında olan Berna, 14 yaşından bu yana mutfakta. Ablası Tuğba ile birlikte İstanbul'da yaşayan Berna Bebek'te kafe işletiyor. Aşçılık eğitimi gören Berna Okul, 21 yaşında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalıştı. Aşçıbaşılık görevini üstlendi.Sporla ilgilenen ve ata binen Berna Okul, kendisini hayvan dostu, işkolik ve seyahat aşığı olarak tanıtıyor. Berna Okul'un yüzmede Akdeniz ikinciliği bulunuyor.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ TUĞBA OKUL KİMDİR?

Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, hedefinin kadın isterse her türlü zorlukların üstesinde gelebileceğini göstermek olduğunu belirtiyor. Berna ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ FORMATI NASIL?

Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelen ve seyircinin de oyları ile yarışmanın kaderini belirleyeceği Lezzet Düşkünleri yarışması bir evde geçiyor Bu evde ikili takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine karşı tüm becerilerini sergileyecek. Yarışmacılar, bu şekilde Lezzet Düşkünleri evinde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.

Ünlü şef program boyunca seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak. Haftanın son gününde yani finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda ederek yarışmadan ayrılacak. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.