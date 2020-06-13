Lezzet Düşkünleri 13 Haziran kim kazandı? Lezzet Düşkünleri'nden bu hafta kim elendi?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri bugün yeni saatinde yayımlandı. Programın 3. haftasında final bugün yapıldı. Haftanın finalinde yarışan 5 takımdan biri birinci olurken, bir takım ise yarışmaya veda etti. Yarışmanın sonunu kaçıranlar ve yeni saatinde izleme fırsatı bulamayanlar Lezzet Düşkünleri 13 Haziran kim kazandı ve kim elendi, sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

LEZZET DÜŞKÜNLERİ 13 HAZİRAN KİM KAZANDI?

Lezzet Düşkünleri'nde bu hafta en yüksek puanı alan takımlar Berna Şef & Tuğba ile Boğaçhan Şef & Taylan oldu. İki takım da Gabriele Şef'in kendilerine verdiği ürünlerle en güzel tabağı çıkarmak için kıyasıya mücadale etti. Gün sonunda 3. haftanın birincisi Kırmızı takım Boğaçhan Şef ve Taylan oldu. Boğaçhan Şef ve Taylan ikinci kez 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ BU HAFTA KİM ELENDİ?

Lezzet Düşkünleri'nde bu hafta en düşük puanı alan iki takım Selen Şef & Gizem ile Hande Şef & Ali olarak sıralandı. Yarışmacıların verdiği yeni oylar sonucunda en düşük oyu alan ve Lezzet Düşkünleri evine veda eden takım yeşil takımdaki Hande Şef & Ali oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ BU HAFTANIN TAKIMLARI

Boğaçhan Şef & Taylan

Gökhan Şef & Burhan

Hande Şef & Ali

Selen Şef & Gizem

Berna Şef & Tuğba