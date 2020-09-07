07 Eylül 2020 Pazartesi 17:59 | Son Güncelleme:
Leyla Tanlar'ın mezuniyet sevinci
Rol aldığı 'Paramparça' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Leyla Tanlar, üniversiteden mezun oldu. Tanlar'ı ilk tebrik eden isim ise meslektaşı Alina Boz'du.
Leyla Tanlar, İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim almaya başlamıştı. 22 yaşındaki oyuncu diplomasını aldı. Ancak pandemi nedeniyle tören düzenlenmedi.
Tanlar, diplomasıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, Tanlar'ı ilk tebrik eden de ise meslektaşı Alina Boz oldu.