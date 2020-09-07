Leyla Tanlar'ın mezuniyet sevinci

Leyla Tanlar, İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim almaya başlamıştı. 22 yaşındaki oyuncu diplomasını aldı. Ancak pandemi nedeniyle tören düzenlenmedi.

Tanlar, diplomasıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, Tanlar'ı ilk tebrik eden de ise meslektaşı Alina Boz oldu.