Leyla Feray'dan samimi açıklamalar: En büyük desteği ondan görüyorum

TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Gevher Hatun karakterine hayat veren Leyla Feray Alem dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalar yaptı. Leyla Feray, Serhat Teoman ile aşkının kendisine mesleki anlamda da büyük bir kazancı olduğunu dile getirdi.

“Serhat’ın tecrübelerinden faydalanıyorum” diye konuşan oyuncu, Alem dergisine açıklamalarıyla dikkat çekti. Sevgilisinden sıklıkla fikir aldığını ve sözlerini de çok önemsediğini dile getiren genç oyuncu, ilişkilerinde aynı konuların ilgi alanları olmasının önemine de işaret etti.

Leyla Feray, röportajında şunları anlattı: “En çok fikrini aldığım ve önemsediğim kişidir. Bu sektördeki tecrübelerinden de faydalanıyorum. Aynı şeylerden konuşmak, ortak ilgi alanlarının olması bence bir ilişkide önemli faktörlerden.”

Güzel oyuncu 'yakın zamanda yeni projeler var mı?' sorusuna ise; şu an için bir şey yok. Gelen projeleri ajansım Gaye Sökmen ile değerlendiriyoruz dedi.