Levent Dörter koronavirüsü yendi, 'Kazandım' paylaşımına beğeni yağdı!

Şarkıcı Levent Dörter, geçen günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve başta sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses olmak üzere sevenlerini derinden üzmüştü. Daha sonra Çıtak'ın da yaptırdığı test sonucu pozitif çıkmış, iki sevgili tedavi altına alınmıştı.

'KAZANDIM!'

Kısa süre önce taburcu edilen ve şimdilerde 14 günlük ev karantinasında olan Levent Dörter, sosyal medya hesabından müjdeli haberi sonunda verdi. Dörter, "28 Mart’tan beri benimle birlikte bu hastalığa ortak olan, dua eden tanıyan tanımayan herkese sonsuz teşekkürler....KAZANDIM! Darısı tüm hastaların başına. Tabii ki en büyük teşekkür Ailem’e ve son güne kadar hep yanımda olan sağlık çalışanlarına. Hepinizi seviyorum" diyerek müjdeyi patlattı.