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  3. Levent Dörter koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanlığı'na övgü yağdırdı

Levent Dörter koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanlığı'na övgü yağdırdı

Levent Dörter koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanlığı'na övgü yağdırdı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter, bir süre önce yaptırdığı test sonucu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve tedavi altına alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de taburcu edilen ve şimdilerde 14 günlük ev karantinasında olan Levent Dörter, Fulya’daki evinin camından sokağı izlerken görüntülendi.

'SAĞLIK BAKANLIĞI ÇOK İLGİLİ'

Hürriyet'in haberine göre pencereyi açıp gazetecilerle konuşan Dörter, “Çabuk atlattım. Çok şükür iyiyim. Her şey yolunda. Dilan da ailesiyle evde görüyor tedavisini. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı çok ilgili. En yüksek biriminden en düşük birimine kadar çok ilgileniyor, her gün arayıp mesaj atıyorlar” dedi.


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