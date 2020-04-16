Leonardo DiCaprio'dan anlamlı hareket! Bağış yapanı filmde oynatacak

ABD’li oyuncu DiCaprio, koronavirüs salgını kapsamında ekonomik güçlük çekenlerin desteklenmesi için hayranlarına bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Ünlü oyuncu, bağış yapanlardan seçilen bir kişinin Martin Scorsese’nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Robert De Niro ile paylaştıkları yeni filmi Killers of the Flower Moon’da küçük bir rol verileceğini duyurdu. Ayrıca bağışçılar arasından seçilen kişi, üç ünlü isim ile sette bir gün geçirecek ve filmin galasına katılacak.

Duyuruyu Instagram hesabından Robert De Niro ile çektiği video aracılığıyla yapan DiCaprio, “Kısa bir süre önce #AmericasFoodFund'u, (Amerika’nın Gıda Fonu) ihtiyaç duyan her ailenin bu kritik zamanda yemeğe erişmesini sağlamak için başlattık. En savunmasız topluluklarımızın desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden bize yardım etmenizi istiyoruz” dedi.