Lana del Rey'in son hali gören gözlerine inanamadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey aldığı kilolar ile magazin gündemine bomba gibi düşerken son halini görenler gözlerine inanamıyor.



Birçok başarılı şarkının altına imzasını atmış olan Lana Del Rey, Los Angeles'ta kolu sargılı ve fazla kiloları ile görüntülendi. Ünlü şarkıcının son hali hayal kırıklığı yarattı.

Lana Del Rey, sevgilisi Clayton Johnson ile bir flört uygulamasıyla tanıştıktan sonra nişanlandığını açıklamıştı.