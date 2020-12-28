28 Aralık 2020 Pazartesi 12:49 | Son Güncelleme:
Lana del Rey'in son hali gören gözlerine inanamadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta görüntülendi. Her zaman fit görünümü ve güzelliğiyle dikkat çelen Lana Del Rey, sargılı kolu ve aldığı kilolarla hayrete düşürdü. Ünlü şarkıcı Lana Del Rey'in son halini gören hayranları hayal kırıklığı yaşadı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey aldığı kilolar ile magazin gündemine bomba gibi düşerken son halini görenler gözlerine inanamıyor.
Birçok başarılı şarkının altına imzasını atmış olan Lana Del Rey, Los Angeles'ta kolu sargılı ve fazla kiloları ile görüntülendi. Ünlü şarkıcının son hali hayal kırıklığı yarattı.
Lana Del Rey, sevgilisi Clayton Johnson ile bir flört uygulamasıyla tanıştıktan sonra nişanlandığını açıklamıştı.