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  3. La Casa de Papel'in müfettişi Raquel Murillo'yu canlandıran Itziar Ituno: Türkiye'de 'Grev' filmi çektim
10 Haziran 2020 Çarşamba 22:30 | Son Güncelleme:

La Casa de Papel'in müfettişi Raquel Murillo'yu canlandıran Itziar Ituno: Türkiye'de 'Grev' filmi çektim

La Casa de Papel'in müfettişi Raquel Murillo'yu canlandıran Itziar Ituno: Türkiye'de 'Grev' filmi çektim

Fenomen dizi La Casa de Papel'de müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran Itziar Ituno, Türkiye'de film çektiğini söyledi.

Yapımın henüz vizyona girmediğini söyleyen Ituno, “Türkiye’de ‘Grev’ adlı bir filmde oynadım. Çok küçük bir rolüm vardı ama herkesle tanışmak güzel oldu” dedi.

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