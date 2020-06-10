10 Haziran 2020 Çarşamba 22:30 | Son Güncelleme:
Yapımın henüz vizyona girmediğini söyleyen Ituno, “Türkiye’de ‘Grev’ adlı bir filmde oynadım. Çok küçük bir rolüm vardı ama herkesle tanışmak güzel oldu” dedi.
La Casa de Papel'in müfettişi Raquel Murillo'yu canlandıran Itziar Ituno: Türkiye'de 'Grev' filmi çektim
Fenomen dizi La Casa de Papel'de müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran Itziar Ituno, Türkiye'de film çektiğini söyledi.
Yapımın henüz vizyona girmediğini söyleyen Ituno, “Türkiye’de ‘Grev’ adlı bir filmde oynadım. Çok küçük bir rolüm vardı ama herkesle tanışmak güzel oldu” dedi.