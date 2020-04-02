La Casa de Papel yeni sezon geldi mi? La Casa de Papel ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

La Casa de Papel yeni sezon geldi mi? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. La Casa de Papel 4. sezonu izleyiciler ile buluşacak. Son sezonda Rio'yu özgürlüğüne kavuşturmak için bir araya gelen Profesör ve ekibi, bu kez İspanya Merkez Bankası için cüretkâr ve tehlikeli bir plan yapmıştır. Ancak işin içine duygular girince ortalık fena halde karışmış ve profesör bir çıkmazın içerisine girmiştir.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON FRAGMANI

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel'in resmi sosyal medya hesabında yayınlanan bilgilere göre dizi, 3 Nisan Cuma günü sabah saat 10.00'da Netflix ekranlarında olacak.

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON KAÇ BÖLÜM?

Türkiye'de Netflix'te Top 10'da şuan 4. sırada yer alan ve heyecanla beklenen dizinin 9 bölümden meydana gelmesi bekleniyor. Dizinin geçen sene yayınlanan son sezonu 8 bölümden oluşuyordu.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NE?

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.