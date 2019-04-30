La Casa De Papel ile anlaştı

En son ‘Bizim Hikaye’ adlı dizide rol alan Nesrin Cavadzade, önümüzdeki günlerde, dünyaca ünlü dizi La Casa De Papel için sete çıkıyor! İspanyol yapımı ‘El Desentierro’ adlı sinema filmindeki performansından sonra ülkede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu, önceki gün Akmerkez’de ortaya çıktı. Oyuncu, temmuz ayında 3. sezonuna başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosuna katılacağı yönündeki iddiaları doğruladı. Dizide İstanbul karakterini canlandıracağı konuşulan Nesrin Cavadzade, diziyle tüm anlaşmalarını yaptığını ve bir hafta içinde çekimlerine başlayacağını belirtti. Çekimler boyunca kendisine özel tutulan bir evde kalacak olan Cavadzade, bu süre zarfında İspanyolca öğrenmek için de kursa yazıldı.

İSPANYOL DİZİSİNDE İSTANBUL'U OYNAYACAK

'La Casa da Papel' dizisinin üçüncü sezonu temmuz ayında başlayacak.