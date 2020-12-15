La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel fragmanı çıktı mı?

La Casa De Papel'in son sezonu için geri sayım sürüyor. Dizide bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitlemesi ile başlayan olaylar anlatılıyor. Uluslararası Emmy Ödülleri, Premios Fénix ve Premios Iris'te En İyi Drama ödülünü kazanan dizi 5. sezonu ile final yapacak. İspanyol yapımı La Casa De Papel final sezonu için Netflix'te "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. Dizide geride kalan 4 sezonu bitirenler 5. sezonun çıkmasını bekliyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. La Casa De Papel final sezonu tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

La Casa De Papel 5. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabından İspanyolca “El atraco llega a su fin” (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

La Casa de Papel’in merakla beklenen 5. sezonunun Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör ve soygun ekibinin pek çok açıdan imkansız gibi görünen soygunu nihayet tamamlaması bekleniyor.

Dizinin ilk sezonlarında Raquel Murillo isimli polis amirini canlandıran ancak daha sonra taraf değiştirerek karakteri "Lizbon" ismiyle soygun ekibine katılan Itziar Ituño da pek çok "La Casa de Papel" hayranı gibi dizinin nasıl sona ereceğini merak etse de bunun daimi bir son anlamına gelebileceğinden üzüntü duyduğunu belirtiyor. Ancak Ituño verdiği yeni röportajda 6. sezonun çekilme ihtimalini tamamen ihtimal dışı bırakmadı.

Sevilen oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bence La Casa de Papel’in hikayesini burada bitirmek doğru bir karar ancak bunun gelecekte yeniden ele alınıp alınmayacağını kim bilebilir? Ben de yormaması ya da tatsız hale gelene kadar esneyen bir sakıza dönüşmemesi için hikayelerin doğru uzunlukta olması gerektiğini düşünenlerdenim. Mekana, geçmişe ve özellikle ekibe duyduğunuz sevgiye alışırsınız. Bu başladığımızdan bu yana dev bir macera oldu ve sanırım çekimlerin son gününde çok ağlayacağız."

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.