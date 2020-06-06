La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli oldu mu?

Bugüne kadar 4 sezonu yayınlanan La Casa De Papel'in 5. sezonu heyecanla bekleniyor. İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olan La Casa De Papel'in başrolünde Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno gibi isimler yer alıyor. Netflix Orjijinal dizisi olan La Casa De Papel ile ilgili merak edilen diğer detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa de Papel 5. sezonu ile ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin 4. sezonunun son bölümüne bakılırsa, 5. yeni sezon gelecek gibi görünüyor. La Casa de Papel 5. sezonun en iyi ihtimalle önümüzdeki sene başında çıkması bekleniyor.

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?

Netflix Orijinal dizisi olan La Casa de Papel tüm sezonları ile bu uygulama üzerinden izlenebiliyor. 1 aylık ücretsiz denemenin ardından uygulamaya üye olunabiliyor.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON KAÇ BÖLÜM?

La Casa de Papel 4. sezon 8 bölümden meydana geliyor. La Casa de Papel 4. sezon bölümleri şu şekilde:

Bölüm 1: Oyun Bitti

Bölüm 2: Berlin'in Düğünü

Bölüm 3: Anatomi Dersi

Bölüm 4: Paso Doble

Bölüm 5: 5 Dakika Önce

Bölüm 6: Teknik Nakavt

Bölüm 7: Çadırı Vurmak

Bölüm 8: Paris Planı