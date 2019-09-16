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  3. Kuzgun yeni sezonda büyük bomba! Afişi yayınlandı...

Kuzgun yeni sezonda büyük bomba! Afişi yayınlandı...

Kuzgun yeni sezonda büyük bomba! Afişi yayınlandı...

Geçtiğimiz sezon hikayesi ve kadrosuyla beğeniyle izlenen Star'ın Ay Yapım imzalı iddialı dizisi ‘Kuzgun’, ikinci sezona bomba gibi giriyor. Barış Arduç, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Caner Şahin ve Ahsen Eroğlu gibi başarılı oyunculardan oluşan dizi, kadrosuna yeni sezon için 3 büyük isim, Onur Saylak, Tülay Günal ve Nilperi Şahinkaya’yı da katarak yepyeni, aşk dolu, dinamik hikayesiyle seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan dizinin dikkat çeken 2'nci sezon afişi yayınlandı.

Dizinin 2'nci sezonunun dünyasının kurulmasında imzası olan Ali Bilgin’in yanı sıra yönetmen koltuğunda Fikret Kadıoğlu ve Murat Aksu’nun yer aldığı ‘Kuzgun’,18 Eylül’de Star'da başlıyor.

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