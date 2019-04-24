Kuzgun yeni 12. bölüm fragmanı Kuzgun dizisi izle 11. son bölüm Star TV'de

Kuzgun’un 12. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Kuzgun’un yeni bölümünde Kuzgun ile Derviş karşı karşıya geliyor. Kuzgun’un son bölümünde Hala yaşadığı şokun etkisinden çıkamamış olan Kuzgun’u gören Dila ne olduğunu soruyor. Kuzgun ise “Önümü göremiyorum desem.” diye cevap veriyor. Dila hala şok halinde olan Kuzgun’un üstündeki kanları temizler. İkili arasında bir yakınlaşma olur. Kuzgun annesine “Gittin sandım. Beni bıraktın sandım.” der. Annesi ile yüzleşen Kuzgun “Her gece seni affetmek için koyuyorum o yastığa kafamı. Bitsin istiyorum. Bitsin gitsin. Nasıl unutacağım ben o adamın ağzından çıkışını Kuzgun’un annesi?” diyerek içini döker.

KUZGUN 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV’nin sevilen dizisi Kuzgun’un 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 11. BÖLÜM ÖZETİ

Dila, Behram’ın Kuzgun’u öldürebileceği düşüncesiyle korku ve endişe içindedir. Kuzgun’u ansızın karşısında görünce ikisi arasında hiç beklenmedik bir yakınlaşma yaşanır. Dila’nın sevgisi, Kuzgun’un dilindeki mührü ilk kez çözer. Öte yandan Kudret’in yönlendirmeleriyle Behram’ın kim olduğunu öğrenmek isteyen Dila’nın, Kuzgun’un duvarlarını aşması gerekmektedir. Bora’ya cezasını vermeye kararlı olan Kuzgun, ona çok açık bir mesaj gönderir. Ali de Bora’nın karşısına çıkar ve onunla yüzleşir. Diğer yandan Behram’ın Derviş çıkmasıyla Kuzgun, hayatının sorusuyla başbaşa kalır. Kuzgun, babasının gerçek ölüm nedenini araştırmaya başlar ve ilk olarak Meryem’in kapısını çalar.

Kuzgun, yirmi yıl önce zorla alınıp götürüldüğü baba evinin kapısının önünde hayatının adımlarından birini atacaktır. Kuzgun’un babasının ölümünü araştırdığını öğrenen Dila, Kuzgun’a yardımcı olur. Kuzgun’un babasının ölümüne dair bulduğu ipucu, Kuzgun’u harekete geçirir. Bu arada Bora da, gazetede karşı karşıya geldiği Kumru’ya, babası Yusuf’un ölümüyle ilgili çarpıcı sözler sarf eder ve aklına şüphe tohumları eker. Dila’nın Kuzgun’la evliliğini hiçbir şekilde onaylamayan Rıfat, içinde olduğu ruh halinin de etkisiyle Şermin’in eline çok büyük bir koz ve güç verir. Kuzgun, babasının ölümüyle alakası olduğunu düşündüğü hapishane müdürünün bir düğüne katılacağını öğrenir. Dila’nın bu düğünde Kuzgun’u yalnız bırakmaya niyeti yoktur. Bu düğünde Dila ile Kuzgun’un yaşayacağı şok çok büyüktür. Kuzgun babasının ölümüne dair çok önemli bir iz bulacaktır. Bu izin ardından ortaya çıkacak şoke edici gerçeklerle Dila ve Kuzgun sarsıcı yüzleşmeler yaşayacaklardır.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

KUDRET HANIM, ‘KUZGUN’UN KİLİT İSİMLERİNDEN OLDU!

Ay Yapım’ın, Star’da Çarşamba akşamları ekrana gelen ve büyük ilgiyle izlenen dizisi ‘Kuzgun’da başarılı oyuncu Senan Kara’nın canlandırdığı ‘Kudret Hanım’ karakteri, hikayenin kilit isimlerinden biri oldu.

‘Kuzgun’un heyecan dolu hikayesine, Organize Şube’de Başkomiser olarak 8. Bölümden itibaren dâhil olan Kudret Hanım ile Dila’nın (Burcu Biricik) yolları kesişti. Kudret Hanım, organize suç örgütü lideri Behram Adıvar’ı yakalamak ve çeteyi çökertmek için Dila’dan kendisine yardım etmesini istedi. Kudret Hanım karşılığında da Dila’ya; babası Rıfat’ın (Levent Ülgen) serbest bırakılmasını sağlamayı ve ailesini içinde oldukları karanlık hayattan çıkarmayı teklif etti. Dila, Kudret Hanım’a yardım etmeyi kabul etti

SENAN KARA KİMDİR?

İzleyicilerin ‘Yabancı Damat’, ‘Karakolda Ayna Var’ dizilerinden de hatırlayacağı Senan Kara, son olarak ‘Vatanım Sensin’ dizisinde rol almış ve Yunan komutanın eşi Veronika karakterini canlandırmıştı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Bahadır İnce’nin yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı ‘Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Dizinin kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Ahmet Varlı, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler gibi önemli isimler yer alıyor.

Hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikâyesini konu alan ‘Kuzgun’ heyecan ve duygu dolu yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star’da!

KUZGUN’UN KADROSUNA FERİT KAYA DA KATILDI

Star’da Çarşamba akşamları ekrana gelen ‘Kuzgun’un oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Ferit Kaya da katıldı.

‘Kuzgun’da; Cihan karakterini canlandıracak olan Ferit Kaya, dizide 7. Bölümden itibaren yer alacak. Terzi Derviş’in (Settar Tanrıöğen) Kuzgun’un (Barış Arduç) yanına verdiği, tam bir görev adamı olan Cihan, yeni girdiği sevkiyat işinde Kuzgun’un sağ kolu olacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Bahadır İnce’nin yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı ‘Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Dizinin kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Ahmet Varlı, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler gibi önemli isimler yer alıyor.