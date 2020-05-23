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  3. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta flaş ayrılık! Veda etme sebebini de açıkladı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:00 | Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta flaş ayrılık! Veda etme sebebini de açıkladı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta flaş ayrılık! Veda etme sebebini de açıkladı

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı. Dizide Fadime karakterine hayat veren Yasemin Hadivent, diziden ayrıldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan "Kuzey Yıldızı: İlk Aşk" dizisinde bir ayrılık yaşandı. Dizide Fadime karakterine hayat veren oyuncu Yasemin Hadivent, çekimleri Ordu’da yapılan dizinin yeniden sete çıkma kararı almasıyla zor bir seçim yapmak zorunda kaldı.

VEDA ETTİ

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle bir süredir İstanbul’daki evinde olan oyuncu; Minnoş ismindeki kedisini kimseye bırakamayacağı ve malum şartlardan dolayı yanında götüremeyeceği için, 27 bölüm rol aldığı diziden ayrılma kararı aldı.

Yasemin Hadivent; “Minnoş ile 2014’ten itibaren beraberiz. Tanıştığımızda 2,5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük” dedi.


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