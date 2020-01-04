Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünü göremeyen izleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı dizi Karadeniz’in müthiş havasını evlere taşıyor. Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizi ve program tatil yaptı ve yeni bölümünü yayınlamadı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm neden yok? sorusunun yanıtı haberimizde…

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi diğer diziler gibi yılbaşı haftası nedeniyle tatil yaptı ve yeni bölüm yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü 18 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 16. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 16. bölümünde Kuzey, bulduğu her fırsatta Yıldız’la arasına yeni bir mesafe koymakta, onu kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yıldız, Kuzey’in bunu neden yaptığını öğrendiğinde hamlelerine yenilerini ekler. Yıldız’ın vazgeçmeye, Kuzey’inse geri adım atmaya niyeti yoktur. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey, Yıldız’ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey’se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır. Kuzey, bir yandan kızlarının başına buyrukluğuyla uğraşırken Yıldız da bir yandan başka planlar peşindedir. Kuzey’i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koymuştur. Bu yüzden hem kendini hem de Kuzey’i fazlasıyla zora sokacak bir yola başvurur. Kuzey’in bunu öğrenmesi, Yıldız’a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecektir. Yıldız, büyük bir kararın eşiğindedir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NE?

'Kuzey' ile 'Yıldız'; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. 'Yıldız', 'Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan 'Kuzey'le 'Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, 'Kuzey', üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve 'Yıldız' tarafından öğrenildiğinde ise, 'Kuzey', kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık 'Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. 'Yıldız', 'Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

'Kuzey', âşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama 'Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. 'Kuzey', yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orada kalacaktır. Ama 'Yıldız', onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve 'Kuzey' yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

'Kuzey' gitmemeye, 'Yıldız' affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikâyesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.