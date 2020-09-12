Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeniyle izlenen Kuzey Yıldızı İlk Aşk cumartesi akşamları Show Tv’de izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Ersoy Güler oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Aslıhan Kapnşahin, Berfin Nilsu Aktaş ve Gizem Güneş gibi isimler yer alıyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. yeni bölüm fragmanı ve 31. bölüm özeti ile ilgili detaylar...



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 31. BÖLÜM ÖZETİ

Kızların girdiği çıkmaz yolun sonunda herkesi büyük hesaplaşmalar, yüzleşmeler ve yeni ayrılıklar beklemektedir.

Mine ve Gökçe’nin bir anlık öfkeyle çıktıkları yol, çıkmaza girmiştir. Ona yardım edebilecek tek kişi ise Gökçe’dir, o da koskoca ormanda tek başınadır ve gücü tükenmek üzeredir. Başta Kuzey olmak üzere herkes kızları bulmak için seferber olsa da ne Mine’nin ne de Gökçe’nin çığlıklarını duyamazlar. Herkes dört koldan Mine ve Gökçe’yi aramaktadır. Arama ekiplerinin çabaları da sonuç vermeyince Kuzey’in umutları tükenme noktasına gelir.

İlk defa herkes aynı cephededir. Kızların yokluğu Kuzey, Yıldız ve Şule’yi aynı safta buluşturmuştur. Herkesin tek bir amacı vardır: kızların sağ salim bulunması. Onları aynı amaç için buluşturan şartlar, tam tersine döndüğünde bu defa tepkileri ne olacaktır? Kızların girdiği çıkmaz yolun sonunda herkesi büyük hesaplaşmalar, yüzleşmeler ve yeni ayrılıklar beklemektedir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.