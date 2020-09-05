Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. yeni bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk verdiği uzun süreli aranın ardından yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Cumartesi akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi 30. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 30. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız mutluluğa artık her zamankinden daha yakındır. Fakat talihsiz aşığımız ne zaman bir rüyaya dalsa hep büyük bir acıyla uyanmıştır. Yine öyle olur. Yıldız, hiç olmak istemediği yol ayrımındadır artık. Yaptığı seçim, kendisini bile şaşırtacaktır. Kuzey, her şeyden habersiz, Yıldız’ın uyandığı rüyanın tam da ortasındadır. Sonunda mavişiyle kavuşacaktır, aralarındaki en büyük engel, yani inatları ortadan kalkmış, nihayet Yıldız’ın güvenini kazanmıştır.

Kuzey, aşkına öyle bir kapılmıştır ki etrafındaki başka hiçbir şeyi görememektedir. Başlarına gelen felaket, Kuzey’in aklını başına getirecektir. Ama belki de her şey için artık çok geçtir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.