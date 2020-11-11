Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay Hercai kadrosunda!

Atv'nin fenomen dizisi Hercai'de taşları yerinden oynatacak bir transfer yapıldı. Kuruluş Osman dizisiyle son olarak seyirci karşısına çıkan Ayşegül Günay, Hercai'de Füsun adlı hanımağaya hayat verecek. Ayşegül Günay'ın ayrıca bir de TV programı yapacağı konuşuluyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Ayda Aksel'in başlıca rollerini paylaştığı dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Ayşegül Günay katılıyor.

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR KİMDİR?

Ayşegül Günay Demir, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Ayşegül Günay Demir, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Asla Vazgeçmem ve Küçük Kadınlar gibi dizilerle tanınıyor.